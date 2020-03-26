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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المسماري: السراج تنبي الهجوم الفاشل على قاعدة عقبة بن نافع

الخميس 26/مارس/2020 - 06:57 م
المسماري
المسماري
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أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن فايز السراج تبنى الهجوم الفاشل على قاعدة عقبة بن نافع الجوية بمنطقة الوطية وأطلق عليها عملية عاصفة السلام على غرار العملية التركية غصن الزيتون في شمال سوريا.

وأضاف المسماري في بيان له: «هذه هي تعهداتهم وأكاذيبهم وتظليلهم للرأي العام، هذا دليل نضعه أمام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على عدم احترام حكومة السراج غير الشرعية للالتزامات الواجبة حيال الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني والقانون الدول لحقوق الإنسان والتقيد بمخرجات مؤتمر برلين».

وتابع: «نحن نضع هذا الأدلة أمام الليبيين أولا والمجتمع الدولي ثانيا، ونؤكد لهم على المضي قدمًا في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية قواتنا ومعسكراتنا وقواعدنا وكذلك حماية الشعب الليبي من عبث ميليشيات السراج والإرهابيين المقاتلين الأجانب والمرتزقة والأتراك».

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