حملة لإغلاق سوق الجمعة وتشميع المنشآت المخالفة بغرب الإسكندرية

أجرى اللواء هشام كمال رئيس حى غرب الإسكندرية، يرافقه النقيب محمد سعيد رئيس قسم وحدة شرطة المرافق، ومعاون مباحث مينا البصل، والكول الأمني، حملة موسعة لتنفيذ غلق سوق الجمعة وميدان البورصة كقرار احترازي من الدولة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، ومنع التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا.أسفرت الحملة عن التحفظ على عدد من الاشغالات المتنوعة، وتمت إزالة جميع التعريشات المخالفة للقانون، بوجود مدير إدارة المتابعة الميدانية ومدير إدارة إشغال الطريق وادارة الرخص بالحى ومفتشي إدارتي المتابعة الميدانية وإشغال الطريق.وعلى صعيد آخر، تابع رئيس حى غرب استمرار تنفيذ حملات مكبرة لغلق المعاهد التعليمية، والحضانات، والنوادى الصحية، والسيبرات، وقاعات الأفراح والمحلات العامة المخالفة للشروط البيئية، حيث تم غلق وتشميع عدد 12 سيبرات، وجيم وحضانة بقطاع مينا البصل، وتم غلق وتشميع 8 سيبرات، وجيم، و3 حضانة.