تأمينات الوادي الجديد تستعد لصرف معاشات القطاعين الخاص والعام

أكد مدير عام التأمينات الاجتماعية بالخارجة في الوادى الجديد محمد المنياوى، أنه تم الاستعداد لصرف المعاشات للمستفيدين من تأمينات القطاعين الخاص والعام، في إطار خطة الدولة لمنع التجمعات والتكدس لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحرصا على سلامة وأمن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم عند صرف معاش شهر أبريل المقبل من منافذ الصرف ومكاتب البريد بمراكز ومدن المحافظة، وتطبيق قرار وزيرة التضامن الاجتماعى الخاص بتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة خلال الأسبوع الأول من شهر إبريل طبقًا لقيمة المعاش المنصرف.وقال مدير عام التأمينات بالوادى الجديد، إن المحافظة تضم 7131 مستفيدا من معاشات القطاعين الخاص والعام بمراكز الخارجة وباريس والداخلة وبلاط والفرافرة، بإجمالى 8 ملايين و862 ألف جنيه شهريا من مكاتب التأمينات وماكينات الصرف الآلى الخاصة بصرف المعاشات، ويتضمن قرار وزارة التضامن صرف المعاشات الأقل من ألف جنيه أيام 1، 2، 4 من أبريل المقبل، وصرف المعاشات من ألف وحتى ألفي جنيه أيام 5، 6، 7 أبريل، وصرف المعاشات الأكثر من ألفين جنيه يومى 8، 9 أبريل.وأضاف أنه سيتم الصرف للمتخلفين عن الصرف في المواعيد المحددة لهم يوم 12 أبريل، وسيكون الصرف متاحًا في ماكينات ATM ومكاتب البريد والبنوك دون أية عمولات في المواعيد المحددة، وتيسيرا على الحالات المطلوب تنشيط بطاقة الصرف لهم من منافذ الصرف لمرور ستة أشهر على آخر تنشيط للبطاقة فسيتم صرف المعاش المستحق لهم عن شهور أبريل ومايو ويونيو دون الحاجة لتنشيط البطاقة من منفذ الصرف، مشيرا إلى ضرورة التزام أصحاب المعاشات والمستحقين بالمواعيد المحددة لمنع التزاحم والتجمعات، حيث أنه سيتم برمجة ماكينات الصرف على المواعيد المحددة فقط.