تسجيل أول وفاة بكورونا فى محافظة صلاح الدين بالعراق

سجلت محافظة صلاح الدين بالعراق، اليوم، أول حالة وفأة بفيروس كورونا المستجد.قررت الحكومة العراقية في جلسة استثنائية، عُقدت اليوم الخميس، تمديد إجراءات حظر التجوال في العراق إلى 11 أبريل المقبل.وكان العراق قد أعلن لمرتين متتاليتين تطبيق إجراءات حظر التجوال بعد تفشي فيروس كورونا في البلادوأعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، عن تسجيل ثلاث إصابات بكورونا في أربيل.وقالت الوزارة- في بيان مقتضب أوردته قناة السومرية نيوز- إنه "تم اليوم تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا في أربيل، وتم نقل المصابين إلى الحجر الصحي".