عالم فيروسات: كورونا يعيش على سطح الفاكهة والخضروات

أطباء ينصحون بغسل الفاكهة والخضروات بالصابون

أمل جديد للقضاء على كورونا فى الصيف

إحصائيات كورونا فى مصر

أوضح الدكتور تيموثي نيوسوم، متخصص في العدوى واللقاحات وعلم الفيروسات بجامعة سيدني، أن فيروس كورونا المستجد، يمكن أن يشكل خطرًا على الإنسان لقدرته على العيش على الخضروات والفاكهة.ويؤكد عالم الفيروسات أن "كوفيد- 19" يمكن أن يعيش على منتجات السوبر ماركت الطازجة كالخضروات والفاكهة، حيث يمكن أن تشكل خطرًا كبيرًا وزيادة عدد المصابين.تعتبر أفضل طريقة للقضاء على الفيروسات بشكل عام وكورونا المستجد بشكل خاص هي غسل الفاكهة والخضروات بالصابون بمجرد شرائها، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى.وقال نيوسوم إنه يجب على الأشخاص الذين يعملون في محلات السوبر ماركت التقاط كل الفاكهة والخضار وإعادة وضعها بوعاء به ماء وصابون، من أجل قتل البكتيريا.وجد باحثون صينيون أنه مقابل كل زيادة في درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة أو زيادة في الرطوبة بنسبة 1 في المائة، ينخفض معدل انتقال الفيروس التاجي.وكتب مؤلفو الدراسة، أن ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة النسبية العالية يقللان بشكل كبير من انتقال COVID-1.على الرغم من أن خبراء الصحة العامة والدراسة الجديدة يشيرون إلى أن الفيروس لا يزدهر في درجات الحرارة الدافئة، فإن الحرارة والرطوبة ستقللان فقط من معدل الانتقال، ولكن لا توقفانه في مساراته.منذ ظهور COVID -19 في الصين في ديسمبر، انتشر الفيروس كالنار في الهشيم إلى أكثر من 350.000 شخص حول العالم وسط الطقس البارد.أعلنت وزارة الصحة المصرية، عن ارتفاع حالات الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما تم تسجيل 54 حالة إصابة جديدة.وذكر بيان الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 456 حالة، من ضمنها 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة.