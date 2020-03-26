استعدادًا للماراثون الرمضانى.. «فلانتينو» فى آخر مراحل المونتاج

أكد الكاتب أيمن بهجت قمر، أن مسلسل "فلانتينو" بطولة النجم عادل إمام، دخل آخر مراحل أعمال المونتاج، والتي تجعله أول الأعمال الجاهزة للعرض في شهر رمضان المقبل.وقال قمر، في تصريح لـ"الدستور"، إن العمل من المنتظر أن يشمل تترى للمقدمة والنهاية على موسيقى تصويرية فقط.مسلسل "فلانتينو" بطولة الزعيم عادل إمام ودلال عبدالعزيز، وداليا البحيرى، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.