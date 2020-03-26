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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

7 مناطق مفتوحة لصرف «معاشات أبريل» منعًا لانتشار «كورونا» بالمنيا

الخميس 26/مارس/2020 - 06:21 م
النائب أشرف جمال
النائب أشرف جمال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي
المنيا ـ على حسين
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حذر النائب أشرف جمال، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن دائرة بندر المنيا، من الزحام الشديد أمام الماكينات الآلية المخصصة لصرف المعاشات، معلنا تخصيص 7 مناطق مفتوحة ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وقال جمال، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إنه تواصل مع الجهات المعنية ومن بينها البريد والأجهزة الأمنية والرقابية، لوضع حد للزحام الشديد أمام ماكينات الصرف الآلية (atm).

وأوضح أنه تم الاتفاق على تحديد 7 مناطق لصرف المعاشات لأصحابها هي: مدرسة السلام الثانوية بنين لخدمة الأهالي بالمصاص وشاهين، مدرسة المنيا الثانوية الزراعية للأخصاص وشلبي، مدرسة الجمهورية الابتدائية للخشابة وطه السبع، مجمع المنصورة لـ6 أكتوبر والمنصورة، نادي الشعب لحي جنوب، منظمة الشباب لحي وسط، مدرسة الثانوية العسكرية "صفي الدين أبوشناف" لحي شمال. 

وأضاف النائب أنه سيتم تخصيص موظفين من مكاتب البريد لمباشرة عملية الصرف من داخل تلك الأماكن المفتوحة بدءا من 1 أبريل المقبل، من الساعة الـ9 صباحا وحتى الرابعة عصرا، مع الاستعانة بفرق متطوعة من الشباب للاستقبال والتنظيم، ووضع كراسي على مسافات بينية لا تقل عن 2 متر، داخل تلك الأماكن الـ6، والاستعانة بشباب جمعيات الكشافة المتطوعين لاستقبال المترددين، وعمل كروت مسلسلة بأولوية الوصول، كما سيتم التنسيق مع مديرية الأوقاف لاستخدام مكبرات الصوت بالمساجد لتوجيه أصحاب المعاشات للتوجه إلى هذه المناطق.

وأوضح نائب بندر المنيا، أنه بناء علي المشهد المرعب الذي يراه الجميع من تكدس وزحام شديد من جانب كبار السن أمام ماكينات الصرف الآلية، أرسل طلبا للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتعميم تلك المبادرة على مستوى محافظات الجمهورية وكذا جميع مدن ومراكز المنيا، منعا لانتشار فيروس كورونا، منوها بأن التحدي الحقيقي سيظهر أول شهر أبريل المقبل، تزامنا مع صرف المعاشات، لافتا إلى أن الجهات المعنية رحبت بالمبادرة التي لاقت استحسان وقبول الجميع.

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