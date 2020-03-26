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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

انتخاب «بينى جانتس» رئيسًا للكنيست الإسرائيلى

الخميس 26/مارس/2020 - 06:21 م
بني جانتس
بني جانتس
ياسمين محمود
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انتخب رئيس ائتلاف «أزرق أبيض» بني جانتس، ليكون رئيسًا للكنيست الإسرائيلي بأغلبية 74 صوتا.

يأتي ذلك عقب تقديم رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي إدلشتاين، الأربعاء الماضي، استقالته من منصبه.

وانتُخبت الكنيست في 2 مارس الجاري، وكان من المفروض أن تبدأ عملها منذ فترة، لكن رئيسها إيدلشتاين رفض ذلك بحجة أزمة فيروس كورونا تارة، والعقدة السياسية بين الأحزاب الإسرائيلية تارة أخرى.

واتهمت المعارضة إيدلشتاين بأنه يعطل الكنيست لمساعدة نتنياهو، رغم أن رئيس الكنيست يعتبر منصبا رسميا، يتوجب على صاحبه النأي بنفسه عن الانتماءات الحزبية والسياسية.

وكانت المحكمة العليا في إسرائيلي، قد استجابت، لطلب (أزرق- أبيض)، بإرغام إيدلشتاين بالدعوة الى جلسة للكنيست، ما أثار غضب جهات يمينية، دعته إلى الاستمرار في التعطيل البرلماني.

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