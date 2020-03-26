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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قنصل إيطاليا بالصعيد: لن ننسى مساعدة مصر لنا فى أزمة كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 06:20 م
القنصل
القنصل
هدى الأمير
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أكد فرنسيس أمين، القنصل الفخري للسفارة الإيطالية في صعيد مصر، أن التاريخ لن ينسى ما قدمته مصر لإيطاليا في محنتها، ومساندتها بعدما أرسلت مصر مليون كمامة طبية لمساعدة العاملين في المستشفيات الإيطالية ضد فيروس كورونا.

وأضاف، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تقدم بالشكر والتقدير للفريق الطبي القائم بمستشفى العزل الطبي بمدينة إسنا، بعدما حافظ على حياة 10 مرضى إيطاليين، وتعافوا تمامًا من الفيروس، حتى هؤلاء الذين تقدم بهم العمر وتخطت أعمارهم الـ80 عامًا، وهذا يدل على أن مستوى الرعاية الطبية في تلك المستشفى غير عادي، وأن الطاقم الطبي بها يضم مجموعة من أكفأ الأطباء، والذين أدركوا كيفية التعامل مع هؤلاء المرضى، ونجحوا في علاجهم في وقت قصير.

وأشار إلى أنه من المحتمل أن تقوم السفارة الإيطالية في القاهرة بتكريم جميع أطباء مستشفى العزل بإسنا، عقب انقضاء تلك الأزمة العالمية، تقديرًا لهم على ما قدموه للإنسانية أجمع، وليس للمواطنين الإيطاليين فحسب.

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