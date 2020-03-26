رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

20 فكرة غير تقليدية لكسر الملل بالمنزل في أيام الحظر

الخميس 26/مارس/2020 - 06:18 م
جريدة الدستور
سارة ساويرس
طباعة
يعيش المواطنون هذه الأيام في حظر تجوال للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، الذى اجتاح مصر والعالم مما أدى إلى أن تتخذ الحكومات والأفراد قرارات بالحجر المنزلى، لوقف تفشي هذا الوباء، ولهذا فيمكنك استغلال هذا الوقت لتعلم أشياء مفيدة، داخل منزلك.

لذا نقدم لكم 20 فكرة غير تقليدية لاستغلال أيام الحظر، بحسب المبادرة الشبابية "Entreprenelle".

1-تعلم أساسيات لغة جديدة، واخرص عبى معرفة أكثر الكلمات الشائعة لدى تلك البلد.

2- إجراء مجموعة من المكالمات الهاتفية، لأصدقاءك الذين لم يتثنى لكم الحديث منذ فترة طويلة.

3- تعلم ممارسة الـ"يوجا" عن طريق الـ online classes الموجودة على الإنترنت.

4- أنشئ "جيم" خاص بيك في المنزل، مع ممارسة الرياضة ومتابعة نشاطك عبر الموقع الرياضى stronghornfitness.

5- اطبخ أكلة جديدة.

6- تعلم التصوير مع تطبيق هذا على كل ركن في بيتك.

7- اكتب عن نفسك، أهم إنجازاتك، مميزاتك، أو عيوب تريد إصلاحها.

8- تعلم فن الخط Calligraphy وقم بالتدرب عليه.

9- الاهتمام ببشرتك أكثر، وقومى بعمل روتين جديد لنضارتها.

10- غيري من ديكور بيتك.

11- الاطلاع على أفكار DIYs واختاري حاجه جديدة لتنفيذها في بيتك.

12- الاستمتاع بمشاهدة فيلم جديد.

13- تعلم هواية جديدة، لتنمية مهاراتك بعيدا عن مهام عملك.

14- تدوين أهم الدروس التى تعلمتها في حياتك واحرص على نقل خبرتك لأصحابك أو أي شخص آخر.

15- الاستمتاع بسماع مقاطع podcasts جديدة وملهمة بالنسبة لك.

16- تعلم فن الأوريجامي وهو "فن طي الورق" حيث تعد من أفضل الهوايات التى تقلل الضغط.

17- اكتشفي موسيقى جديدة مع الاستماع إلى مقطوعات من شأنها تهدئة أعصابك.

18- دون مذكراتك، لكتابة كل الأشياء التى تريد أنت تشكر الله عليها.

19- اقرأ كتاب تحبه أو رواية جديدة.

20- قم بإنشاء حساب لك على المنصة التعليمية Udemy واختر "كورس أونلاين" للبدء فيه.

موضوعات متعلقة

ريهام سعيد لـ جدها مؤسس الكبريتاج: أنت سبب مشاكلى

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

السيسى يؤكد حرص مصر على دعم جهود مكافحة «كورونا» فى إفريقيا

أسواق الجملة «والبقالة».. الحكومة توضح 8 فئات مستثناة من حظر التجوال

الصور

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

image description

حظر الأربعاء: لا أحد يمر فى «وسط البلد»

الأكثر قراءة

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

مصادر تكشف عن قرارات "وزير التربية والتعليم" اليوم

الأقوى هذا العام.. الأرصاد: عاصفة وأمطار وسيول الخميس

أسواق الجملة «والبقالة».. الحكومة توضح 8 فئات مستثناة من حظر التجوال

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

أغرب دعوى قضائية في الوسط الفني.. شيرين قدمتها ضد منتج لسبب غريب

أسرار الرجل الغامض في حياة نبيلة عبيد.. أشجع من سوبر مان و«ريتشارد قلب الأسد»

نجم الساعة

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

الصحة

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

أهل مصر تحذر من الاستخدام الخاطئ للمطهرات وسوائل التعقيم فى مواجهة كورونا

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ "الدستور": ريجيم الكيتو والقراطاي لا يتناسبون مع المجتمع المصري

العيون الحمراء أحد أعراض كورونا

منوعات

أوغندا: السياسى والمغنى الشهير «بوبى واين» يكافح كورونا بالغناء

يونيسيف: زيادة الدعم لـ145 دولة لإبقاء الأطفال في إطار التعليم

الكشف عن خطر صحي مرتبط بالتجمعات

دراسة: الأسنان تكشف تفاصيل خاصة عن حياتك

مقالات الرأي
ماجد حبته
الوقاية أخطر من الوباء.. أحيانًا!
جلال حمام
مِن رَحِم الأزَمَات تفيض الرَحَمات
صفوت البياضي
سباق فيروس كورونا وموقف العالم
حسين عثمان
تجليات على الحجار فى مواجهة «كورونا»
المزيد

الثقافة

كيف تؤثر أزمة كورونا على الثقافة والنشر في مصر؟

دبلوماسى سعودى بالقاهرة: كلمة الملك رسمت طريق التعامل مع الأزمة

مد فترة التقديم لمسابقات «الأعلى للثقافة» حتى 30 أبريل

«الثقافة بين إيديك».. واسيني الأعرج يقرأ فصلًا من «ليليات رمادة»