20 فكرة غير تقليدية لكسر الملل بالمنزل في أيام الحظر

يعيش المواطنون هذه الأيام في حظر تجوال للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، الذى اجتاح مصر والعالم مما أدى إلى أن تتخذ الحكومات والأفراد قرارات بالحجر المنزلى، لوقف تفشي هذا الوباء، ولهذا فيمكنك استغلال هذا الوقت لتعلم أشياء مفيدة، داخل منزلك.لذا نقدم لكم 20 فكرة غير تقليدية لاستغلال أيام الحظر، بحسب المبادرة الشبابية "Entreprenelle".1-تعلم أساسيات لغة جديدة، واخرص عبى معرفة أكثر الكلمات الشائعة لدى تلك البلد.2- إجراء مجموعة من المكالمات الهاتفية، لأصدقاءك الذين لم يتثنى لكم الحديث منذ فترة طويلة.3- تعلم ممارسة الـ"يوجا" عن طريق الـ online classes الموجودة على الإنترنت.4- أنشئ "جيم" خاص بيك في المنزل، مع ممارسة الرياضة ومتابعة نشاطك عبر الموقع الرياضى stronghornfitness.5- اطبخ أكلة جديدة.6- تعلم التصوير مع تطبيق هذا على كل ركن في بيتك.7- اكتب عن نفسك، أهم إنجازاتك، مميزاتك، أو عيوب تريد إصلاحها.8- تعلم فن الخط Calligraphy وقم بالتدرب عليه.9- الاهتمام ببشرتك أكثر، وقومى بعمل روتين جديد لنضارتها.10- غيري من ديكور بيتك.11- الاطلاع على أفكار DIYs واختاري حاجه جديدة لتنفيذها في بيتك.12- الاستمتاع بمشاهدة فيلم جديد.13- تعلم هواية جديدة، لتنمية مهاراتك بعيدا عن مهام عملك.14- تدوين أهم الدروس التى تعلمتها في حياتك واحرص على نقل خبرتك لأصحابك أو أي شخص آخر.15- الاستمتاع بسماع مقاطع podcasts جديدة وملهمة بالنسبة لك.16- تعلم فن الأوريجامي وهو "فن طي الورق" حيث تعد من أفضل الهوايات التى تقلل الضغط.17- اكتشفي موسيقى جديدة مع الاستماع إلى مقطوعات من شأنها تهدئة أعصابك.18- دون مذكراتك، لكتابة كل الأشياء التى تريد أنت تشكر الله عليها.19- اقرأ كتاب تحبه أو رواية جديدة.20- قم بإنشاء حساب لك على المنصة التعليمية Udemy واختر "كورس أونلاين" للبدء فيه.