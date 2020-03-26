«المتحدة» تقدم لقاء الجمعة مع الدكتور علي جمعة وعظة البابا تواضروس الأسبوعية عبر قنواتها

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إطار دورها الوطني عرض لقاء الجمعة مع الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، مع صلاة الظهر من يوم الجمعة بعد قرار منع الصلاة في المساجد ضمن قرارات الدولة للحفاظ على أرواح المصريين من انتشار فيروس كورونا.ومن المقرر أن يتحدث الدكتور علي جمعة عن الصبر ومواجهة البلاء والعمل الجماعي والتقوى ومواجهة الشائعات.كما قررت الشركة أيضا عرض العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عبر قنواتها إلى المصريين.وأفاد المهندس حسام صالح المتحدث باسم المجموعة بأن هذا يأتي في إطار مجموعة الإجراءات التي اتخدتها المجموعة لمواجهة الظروف الطارئة التي نمر بها، لافتا إلى أن رئيس مجلس إدارة المجموعة، تامر مرسي، اتخذ العديد من القرارات في هذا الإطار في مجملها تدعم توازن المحتوي الذي تقدمه قنوات المجموعة ليشمل ديني وتعليمي وتنموي وترفيهي وإخباري وفقا لاحتياجات المشاهدين.