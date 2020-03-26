جامعة المنصورة تنتج مستلزمات الوقاية الشخصية للأطقم الطبية بالمستشفيات ذاتيًا

أعلن أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، أن الجامعة تنتج مستلزمات الوقاية الشخصية ذاتيا لتوفير مخزون استراتيجي وكميات كافية من أدوات ومستلزمات الوقاية للفرق الطبية بالمستشفيات والمراكز الطبية، في إطار الخطة الاحترازية التي تتخذها الجامعة؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضح عبدالباسط أن وحدة التفصيل بالمدن الجامعية تنتج ذاتيا "ماسكات الوجه وبدل الوقاية" لتوفير مستلزمات الوقاية الشخصية للفرق الطبية بالمستشفيات بمواصفات طبية عالية الجودة، ويتم تعقيمها طبقا لمعايير التعقيم والأمان.وأكد أن ذلك فى إطار حرص الجامعة لتوفير مستلزمات الحماية والوقاية الشخصية، بما يكفل سلامة ووقاية أفراد الطواقم الطبية أثناء ممارسة مهامهم فى ظل الظروف الطارئة.