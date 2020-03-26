موالون للرئيس التركي: «الجيش الإسلامي سيهزم الفيروس الكافر»

أكد موقع «أحوال» التركي أن فيروس كورونا المستجد كشف عن الكوميديا السوداء في تركيا، واستغل عدد من الموالين للرئيس رجب طيب أردوغان الفيروس من أجل التحدث عن نظريات المؤامرة.وأضاف أن هذا بخلاف تمسك بعض الأتراك بنظريات المؤامرة، فهناك البعض الآخر المتمسك بأفكار متعصبة قديمة لمواجهة الوباء.وتابع أن الفيروسات التاجية مثل معظم الأشياء في تركيا، حتى تحولت الفكاهة السوداء إلى مأساة، كما كان الحال منذ سنوات، فتركيا ممتعة في حال كان العيش بعيد عنها.وأضاف أن وسائل الإعلام الموالية للحكومة أشارت إلى أنه لم يكن من قبيل المصادفة اكتشاف أول حالة فيروس كورونا في تركيا في اليوم الذي تم فيه افتتاح علي باباجان وزير الاقتصاد السابق حزبه الجديد.وقال محللون إن بعض الأتراك كانوا يتأرجحون على الخط الرفيع بين الشجاعة والحماقة من خلال عدم اتباع تدابير مكافحة الفيروسات، ويأمل أن ينقذ الله المتدينين من الأذى.ونقل الموقع عن أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قوله "الجيش الإسلامي سيهزم الفيروس الكافر".