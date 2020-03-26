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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع عدد وفيات كورونا فى الجزائر لـ25 والإصابات لـ367

الخميس 26/مارس/2020 - 06:14 م
كورونا
كورونا
ياسمين محمود
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سجلت الصحة الجزائرية، اليوم الخميس، ارتفاعا في عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 25 شخصًا، وبلغ عدد الإصابات 367 شخصًا.


من جانبه، أشاد الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، اليوم الخميس، بجهود أسرة القطاع الطبي والصحي في البلاد في مواجهة أزمة فيروس "كورونا" الذي يجتاح العالم حاليا.

وأعرب تبون، في رسالة بعثها اليوم، إلى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري، عبدالرحمن بن بوزيد، عن فخره واعتزازه بالجهود التي يبذلونها في مواجهة وباء "كورونا".

وقال تبون، حسب بيان للرئاسة الجزائرية: "إن بلادنا تواجه محنة وباء جديد على البشرية بهويته المجهولة وسرعة انتشاره، حتى أنه حير منظمة الصحة العالمية وأربك القدرات العلمية والتكنولوجية لأكثر الدول تقدما في العالم التي تقف عاجزة عن الحد من تفشي وباء لم يعد أي جزء من الكرة الأرضية في مأمن من شره".

وأضاف أن: ما يجري اليوم تحت أعيننا ينبئ بنهاية مرحلة حضارية في حياة الإنسان سوف تنبثق عنها بكل تأكيد مرحلة جديدة تشهد وضعا جيوسياسيا يختلف جذريا عما كان عليه العالم قبل ظهور وباء كورونا، وإذا كنا نحن بإيماننا وديننا الحنيف نرى في أمر الله كله خيرا، مصداقا لقوله تعالى "وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم"، فإننا أمام هذا البلاء نزداد اليوم إيمانا بقوة الإرادة الإلهية على قلب العالم في لمح البصر.

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