إحالة 19 طبيبا وممرضة وإداريا بمستشفي الفشن للتحقيق

أحال أحمد دسوقي رئيس مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، اليوم الخميس، 12 طبيبا وممرضتين و5 إداريين بمستشفي الفشن المركزي للتحقيق لتغيبهم وعدم تواجدهم أثناء الزيارة المفاجئة.وكانت لجنة من الوحدة المحلية لمدينة الفشن تضم يوسف سعد مدير التفتيش المالي والإداري وحيدر حسين مدير مركز المعلومات وعاشور حلمي مدير المتابعة، أجرت زيارة مفاجئة لمستشفي الفشن المركزي للوقوف على انضباط العاملين وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.وتبين غياب عدد من العاملين بالمستشفي وعدم تواجدهم أثناء مواعيد العمل الرسمية وتم تحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها لرئيس مدينة الفشن فقرر إحالتهم جميعًا للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية للوحدة المحلية لمدينة الفشن.