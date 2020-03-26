نقل العيادات الخارجية بمستشفيات جنوب سيناء للمبانى الإدارية ومدارس التمريض

أعلنت مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء وقف العمل بالعيادات الخارجية داخل مستشفيات المحافظة وتفعيل العمل بالعيادات الأساسية وتحويلها إلى مدارس التمريض والمباني الإدارية، في إطار حزمة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها وزارة الصحة لمكافحة لفيروس كورونا المستجد.وذكرت مديرية الصحة - في بيان اليوم الخميس - أنه جرى نقل العيادات الخارجية الأساسية "باطنة - أطفال أمراض نساء وتوليد - جراحة عامة - عظام" بمستشفى طور سيناء العام إلى مدرسة التمريض، ونقل العيادات الخارجية الأساسية بمستشفى رأس سدر إلى مبني دار المرأة، ونقل العيادات الخارجية بمستشفى أبورديس المركزي إلى مدرسة التمريض، ونقل العمل بالعيادات الخارجية الأساسية بمستشفى سانت كاترين المركزي إلي مبني الإدارة الصحية، ونقل العمل بالعيادات الخارجية الأساسية بمستشفى دهب إلى مبنى دار المناسبات بالعصلة، ونقل العمل بالعيادات الخارجية الأساسية بمستشفى نويبع المركزي إلي المبنى الإداري، مع استمرار العمل بقسم العيادات الخارجية بمستشفى طابا المركزي.وأوضح مدير عام مديرية الصحة بالمحافظة الدكتور أيمن رخا، أنه تقرر وقف العمل بالعيادات الخارجية داخل مستشفيات المحافظة وتحويل العيادات الأساسية إلى مدارس التمريض والمباني الإدارية بناء على تعليمات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، مشيرا إلى أنه جرى قصر العمل داخل مستشفيات المحافظة على استقبال الحالات الطارئة، وذلك للحد من التجمعات ومنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.