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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«البناء والأخشاب» توجه بمتابعة تسجيل العمالة غير المنتظمة

الخميس 26/مارس/2020 - 06:10 م
عبد المنعم الجمل،
عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخ
دعاء جابر
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وجه عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اللجان المهنية بالمحافظات، بمتابعة تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة، عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة، لتمكين الوزارة من حصر أعداد هذه العمالة.

وأشار عبدالمنعم الجمل، إلى أن تسجيل هذه العمالة يساعد الوزارة في كيفية تقديم المساعدة اللازمة لها، موضحا أن الغرض ليس فقط الاستفادة مما أعلنته الوزارة قبل أيام في ظل أزمة فيروس كورونا، ولكن من أجل تقديم الخدمات المتاحة.

وأكد الجمل، أن هناك تواصل دائم مع اللجان النقابية في الشركات؛ لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، سواء من خلال توفير أدوات التعقيم والتطهير، وكذلك تقليل أعداد العمالة إذا ما اقتضت ظروف العمل ذلك.

وشدد على ضرورة التزام الجميع بتوجيهات الدولة والإجراءات الاحترازية اللازمة لمحاصرة انتشار فيروس كورونا، مطالبا بأهمية التعامل بجد مع قرارات حظر التجول الجزئي الذي أعلنته الحكومة.

يذكر أن النقابة العامة، قررت التبرع بمبلغ ٣٠٠ ألف جنيه، منها ١٥٠٠ ألف لصندوق تحيا مصر لحساب مواجهة الكوارث والأزمات، وال١٥٠ ألف جنيه الأخرى لصالح صندوق رعاية العمالة غير المنتظمة التابع لوزارة القوى العاملة.

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