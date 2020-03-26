السيسى: تحية للشعب المصرى على التزامه ومعاونته للحكومة واستجابته للحظر

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشكر والتقدير لجميع أجهزة الدولة المختلفة والقوات المسلحة على منظومة الرعاية الصحية الشاملة لجهودهم في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد.وكتب السيسي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»: «في إطار متابعتي لإجراءات الحكومة الوقائية الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، فإنني أتقدم بتحية إعزاز وتقدير لشعب مصر العظيم على التزامه ومعاونته للحكومة واستجابته لكافة الإجراءات خاصة خلال فترة حظر التحركات وحرصه التام علي العبور من هذه الأزمة».وأضاف: «كما أتقدم بالشكر والتقدير لجميع أجهزة الدولة المختلفة، والقوات المسلحة والشرطة المدنية وجميع القائمين على منظومة الرعاية الصحية الشاملة لجهودهم المخلصة في كافة الاتجاهات وبما يحقق أمن وأمان مصر وشعبها العظيم».