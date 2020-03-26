المحال التجارية بكفر الشيخ تغلق أبوابها مع بداية الحظر (صور)

قاد استفتاح ابو ابراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس بكفر الشيخ، حملات إغلاق المقاهي والكافيهات وإغلاق المحلات التجارية بالمدينة والقرى، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، بالتنسيق مع الجهات الأمنية بحضور العميد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة مطوبس، والرائد عمرو فتح الله، رئيس وحدة المباحث، والقوة المرافقة.حيث أكد رئيس مطوبس، أن الحملة تمت بدون تحرير أى محاضر أو مخالفات، نظرًا للالتزام التام من الأهالى وأصحاب المحلات بالقرارات، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.كما تابع اللواء خالد مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار حملات إغلاق المحلات والمقاهي والكافيهات والمطاعم وأماكن التجمعات بالمدينة، فضلًا عن وقع الإشغالات والباعة الجائلين، بالتنسيق بين الوحدة المحلية وقسم الاشغالات والجهات الأمنية مُمثلة فى اللواء نصر عبد السلام، مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة دسوق، والقوة المرافقة، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها الدولة لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد.كما تابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، هو الآخر حملات إغلاق المقاهي والكافيهات وإغلاق المحلات التجارية إبتداءًا من الساعة الخامسة مساءًا وحتى الساعة السادسة صباحًا، بالتنسيق مع الجهات الأمنية بحضور اللواء أحمد الصعيدي، مساعد مدير أمن كفرالشيخ، والعقيد أسامة عبد الفتاح، مأمور قسم شرطة بيلا.فضلًا عن إغلاق جميع المطاعم أمام الجمهور على ان يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً، بناءًا على قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.يأتي هذا فى إطار قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بإغلاق جميع المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية، وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، وإغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة أمام الجمهور، ويقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً.