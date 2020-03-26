رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المحال التجارية بكفر الشيخ تغلق أبوابها مع بداية الحظر (صور)

الخميس 26/مارس/2020 - 05:32 م
الحظر
الحظر
عمرو الشامي
طباعة
قاد استفتاح ابو ابراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس بكفر الشيخ، حملات إغلاق المقاهي والكافيهات وإغلاق المحلات التجارية بالمدينة والقرى، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، بالتنسيق مع الجهات الأمنية بحضور العميد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة مطوبس، والرائد عمرو فتح الله، رئيس وحدة المباحث، والقوة المرافقة.

حيث أكد رئيس مطوبس، أن الحملة تمت بدون تحرير أى محاضر أو مخالفات، نظرًا للالتزام التام من الأهالى وأصحاب المحلات بالقرارات، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

كما تابع اللواء خالد مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار حملات إغلاق المحلات والمقاهي والكافيهات والمطاعم وأماكن التجمعات بالمدينة، فضلًا عن وقع الإشغالات والباعة الجائلين، بالتنسيق بين الوحدة المحلية وقسم الاشغالات والجهات الأمنية مُمثلة فى اللواء نصر عبد السلام، مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة دسوق، والقوة المرافقة، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها الدولة لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، هو الآخر حملات إغلاق المقاهي والكافيهات وإغلاق المحلات التجارية إبتداءًا من الساعة الخامسة مساءًا وحتى الساعة السادسة صباحًا، بالتنسيق مع الجهات الأمنية بحضور اللواء أحمد الصعيدي، مساعد مدير أمن كفرالشيخ، والعقيد أسامة عبد الفتاح، مأمور قسم شرطة بيلا.

فضلًا عن إغلاق جميع المطاعم أمام الجمهور على ان يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً، بناءًا على قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

يأتي هذا فى إطار قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بإغلاق جميع المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية، وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، وإغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة أمام الجمهور، ويقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً.
الحظر
الحظر
الحظر
الحظر
المحال التجارية بكفر الشيخ تغلق أبوابها مع بداية الحظر (صور)
المحال التجارية بكفر الشيخ تغلق أبوابها مع بداية الحظر (صور)
الحظر
الحظر
الحظر
الحظر
المحال التجارية بكفر الشيخ تغلق أبوابها مع بداية الحظر (صور)
المحال التجارية بكفر الشيخ تغلق أبوابها مع بداية الحظر (صور)

موضوعات متعلقة

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

تفاصيل أول علاج معتمد لفيروس كورونا

16 قتيلاً و15 مصاباً بكارثة «كمين الحظر» في الصف

رولا محمود.. أول فنانة مصرية تعلن إصابتها بفيروس كورونا

الصور

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

image description

حظر الأربعاء: لا أحد يمر فى «وسط البلد»

الأكثر قراءة

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

أسواق الجملة «والبقالة».. الحكومة توضح 8 فئات مستثناة من حظر التجوال

مصادر تكشف عن قرارات وزير التعليم اليوم

الأقوى هذا العام.. الأرصاد: عاصفة وأمطار وسيول الخميس

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

أغرب دعوى قضائية في الوسط الفني.. شيرين قدمتها ضد منتج لسبب غريب

أسرار الرجل الغامض في حياة نبيلة عبيد.. أشجع من سوبر مان و«ريتشارد قلب الأسد»

نجم الساعة

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

الصحة

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

أهل مصر تحذر من الاستخدام الخاطئ للمطهرات وسوائل التعقيم فى مواجهة كورونا

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ "الدستور": ريجيم الكيتو والقراطاي لا يتناسبون مع المجتمع المصري

العيون الحمراء أحد أعراض كورونا

منوعات

أوغندا: السياسي والمغني الشهير «بوبي واين» يكافح كورونا بالغناء

يونيسيف: زيادة الدعم لـ145 دولة لإبقاء الأطفال في إطار التعليم

الكشف عن خطر صحي مرتبط بالتجمعات

دراسة: الأسنان تكشف تفاصيل خاصة عن حياتك

مقالات الرأي
ماجد حبته
الوقاية أخطر من الوباء.. أحيانًا!
جلال حمام
مِن رَحِم الأزَمَات تفيض الرَحَمات
صفوت البياضي
سباق فيروس كورونا وموقف العالم
حسين عثمان
تجليات على الحجار فى مواجهة «كورونا»
المزيد

الثقافة

دبلوماسي سعودي بالقاهرة: كلمة الملك رسمت طريق التعامل مع الأزمة

مد فترة التقديم لمسابقات «الأعلى للثقافة» حتى 30 أبريل

«الثقافة بين إيديك».. واسيني الأعرج يقرأ فصلًا من «ليليات رمادة»

«أهلا يا بكوات» وحفل لصابر الرباعي بقناة «الثقافة» الإلكترونية