وزيرة الهجرة تطمئن مصريًا عالقًا فى بالى: «مش ناسيين حد»

بعثت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، برسالة طمأنة لأحد المواطنين المصريين العالقين في بالي، ردًا على بوست نشره عبر جروب خاص بالمصريين المقيمين في الخارج.وقالت الوزيرة خلال رسالتها: «شغالين على كل شرائح العالقين المصريين فى كل مكان، بطمن الجميع أن في كل الظروف الحرجة دي مش ناسيين حد وبنشوف حلول لكل شريحة بكل الطرق والوسائل ومعانا ناس حلوة جدعة عايزه تساعد».وأضافت: «شغالين مش كمسئولين احنا شغالين بقلب الأب وقلب الام، بطلب بس الصبر ودعواتكم علشان ربنا يوفق».وكان أحمد عصمت مصري مقيم في بالي قد وجه رسالة لوزيرة الهجرة عبر جروب خاص بالمصريين بالخارج يتساءل فيها عن إمكانية رجوع المصريين العالقين هناك.