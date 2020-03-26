الخارجية السعودية: رسالة قمة الـ20 «الإنسان أولًا»

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، أن القمة الاستثنائية الافتراضية لمجموعة العشرين برئاسة الملك سلمان بن العزيز، تأتي لتتحد الجهود في مواجهة فيروس كورونا، ولتكون رسالتنا واحدة: "الإنسان أولا".وقال بن فرحان، في بيان نشره عبر موقع "تويتر": «نعلنها من الرياض للعالم أجمع، يجب أن نعمل سويا لننتصر على هذه الجائحة وتداعياتها».يشار إلى أن أعمال قمة مجموعة العشرين الافتراضية انطلقت بكلمة افتتاحية ألقاها الملك سلمان بن عبدالعزيز، وشدد فيها على أن "جائحة كورونا تتطلب من الجميع اتخاذ تدابير حازمة على مختلف الصعد"، مضيفا أن هذا الوباء تسبب في معاناة العديد من مواطني العالم.كما أكد أن الأزمة الإنسانية بسبب كورونا تتطلب استجابة عالمية، داعيا إلى التكاتف بين الدول.يذكر أنه سبق انعقاد القمة، اجتماع افتراضي لوزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي بنوكها المركزية، حيث اتفقوا على وضع "خطة عمل" للتعامل مع تفشي الفيروس الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسفر عن ركود عالمي.