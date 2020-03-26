صندوق النقد يطالب مجموعة الـ20 مضاعفة تمويل محاربة كورونا

طلب صندوق النقد الدولي اليوم الخميس من زعماء مجموعة العشرين مساندة مضاعفة قدراته للتمويل الطارئ لتعزيز استجابته للانتشار السريع لوباء فيروس كورونا الذي من المنتظر أن يتسبب في ركود عالمي في 2020.وفي بيان إلى زعماء أكبر 20 اقتصادا في العالم، قالت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد إن عمق الانكماش الاقتصادي وسرعة التعافي يعتمدان على إحتواء الوباء "ومدى قوة وتنسيق إجراءات سياساتنا النقدية والمالية".وأضافت أن من المهم للغاية دعم الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي تضررت بشدة على نحو خاص من الأزمة والتوقفات الاقتصادية المفاجئة وهروب رؤوس الأموال، وانخفاضات حادة في أسعار السلع الأساسية.