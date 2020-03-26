أوغندا: السياسي والمغني الشهير «بوبي واين» يكافح كورونا بالغناء

سجل "بوبي واين"، نجم أغاني البوب السابق في أوغندا والذي تحول لعالم السياسة، أغنية تحض على النظافة والتباعد الاجتماعي من أجل احتواء تفشي مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس.وجاء في كلمات الأغنية: "الأخبار السيئة هي أن كل شخص ضحية محتملة، لكن الأخبار السارة هي أن كل واحد هو حل محتمل... انشروا الوعي عن التعقيم بين الجماهير. استمروا في التباعد الاجتماعي والحجر".وأيضا "الانضباط والنظافة الشخصية. تأكدوا من غسل أيديكم بانتظام... لابد أن يتسم الجميع باليقظة... إنها مسألة حياة، لا يمكننا أبدا التعامل معها كأمر مسلم به".ويحظى واين، واسمه الحقيقي روبرت كياجولاني، بالشهرة بين الشباب في أوغندا، ويعتزم خوض انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل، أمام الزعيم يوري موسيفيني الذي يتولى مقاليد السلطة منذ مدة طويلة.وسجلت أوغندا حتى الآن 14 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كوفيد19-".واتخذت أوغندا إجراءات للحد من تفشي الفيروس، شملت إغلاق الحدود، وتعليق خدمات الكنائس وإغلاق الحانات.وبالإضافة إلى ذلك، قررت البلاد أمس تعليق خدمات النقل العام.