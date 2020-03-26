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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

باحث: تأخر إسبانيا في مواجهة كورونا وراء الارتفاع الضخم في عدد الإصابات

الخميس 26/مارس/2020 - 05:17 م
كورونا
كورونا
رباب الأهواني
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قال دكتور خالد النجار، الباحث بأحد المراكز الطبية فى إسبانيا، إنه منذ انتشار فيروس كورونا لم تتخذ الحكومة الإسبانية الإجراءات اللازمة للحد من الفيروس، لافتا إلى أن الحكومة أهملت فى توخي الحذر من العدوى بالفيروس.

وأضاف الباحث خلال مداخلة هاتفية على قناة "dmc"، أن الحكومة الإسبانية بدأت فى اتخاذ الإجراءات بعد 3 أسابيع من انتشار العدوى، لافتا إلى أن المشكلة فى إسبانيا تكمن فى عدد الأسرّة المخصصة للعناية المركزة، حيث أن عددها قليل مقارنة بعدد المصابين التى تجاوز عددهم 56 ألفا.

وأعلنت السلطات الإسبانية عن تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية نحو 650 حالة وفاة وثمانية آلاف وخمسمائة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكدت وزارة الصحة الإسبانية - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الخميس - أن حصيلة الوفيات بسبب الفيروس المستجد في البلاد ارتفعت منذ أمس من 3434 حتى 4089 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالوباء من 47610 إلى 56188 حالة خلال 24 ساعة.

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