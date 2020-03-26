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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سلفاكير يُعزي البرهان في وفاة وزير الدفاع السوداني

الخميس 26/مارس/2020 - 05:16 م
سلفاكير ميارديت،
سلفاكير ميارديت،
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تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رسالة تعزية ومواساة من رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، في وفاة وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال الدين عمر، أمس في جوبا، حيث كان يرأس وفد بلاده في مفاوضات حول الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاقية السلام.

وأعرب سلفاكير، في البرقية، اليوم، عن حزنه وألمه لرحيل الفريق أول ركن جمال الدين عمر، مؤكدا أن القوات المسلحة والشعب السوداني وأسرته الكريمة فقدت قائدًا فذا.

وقال رئيس جنوب السودان: "رحل الفقيد وهو يكافح من أجل جلب السلام المستدام والشامل في جمهورية السودان، وعرف عنه طيلة فترة خدمته العسكرية مثالا رفيعا في العطاء والتفاني والاحترام والتقدير".

في غضون ذلك، تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، برقية تعزية من السفير الروسي فلاديمير جيلتوف سفير روسيا الاتحادية بالسودان، عبر فيها عن صادق تعازي بلاده في وفاة الفريق أول ركن جمال الدين عمر.

وقال السفير الروسي في السودان إن وزير الدفاع الراحل بذل كل جهده من أجل وطنه، كما لعب دورًا مميزًا في دعم وترسيخ العلاقات الوطيدة القائمة بين البلدين في المجالين العسكري والفني.

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