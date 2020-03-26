أطعمة مناسبة للأطفال عند إصابتهم بنزلات البرد

العصائر



الفاكهة



الأرز المسلوق



شوربة الدجاج



يُصاب الأطفال في المتوسط على 8 إلى 10 نزلات برد في السنة الواحدة، هذا بشكل عام حتى رياض الأطفال عندما يبنون مناعتهم، بحسب دراسات.وعلى الرغم من عدم وجود علاجات، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للحفاظ على راحة الأطفال وتغذيتهم بشكل جيد أثناء محاربة الفيروسات، وفقًا لما ذكره موقع "ويب ميد" الطبى.يجب أن يحصل الأطفال على الكثير من الراحة والسوائل الكافية، ولكن هناك بعض الأطعمة التى لابد أن تكون على مائدتهم عندما يكونون مرضى.تعتبر عصائر الفاكهة المخففة من السوائل، هامة إذا كان طفلك يعاني من الحمى أو القيء أو الإسهال، خاصة العصائر الطبيعية والتى لا تحتوى على مواد حافظة.قد لا يكون هناك دليل قوي يشير إلى أن فيتامين سي يعالج الزكام، ولكن خصائصه المضادة للأكسدة يمكن أن تفيد صحة طفلك، وتشمل المصادر الجيدة لفيتامين سي الليمون، البرتقال الجريب فروت والتوت.قد يعاني الطفل المريض من ضعف في الشهية، لذا قدم وجبات صغيرة بناءً على أنواع الأطعمة المفضلة لديه.يسهل هضم الوجبات الصغيرة المتكررة وستساعد في تلبية احتياجاتها من الطاقة، ابتعد عن الأطعمة الغنية والمقلية والدهنية واتجه نحو النشويات البسيطة مثل الأرز والمعكرونة لأنها سهلة على المعدة.تساعد شوربة الدجاج على توفير احتياجات طفلك من السوائل، حيث أنها تعتبر قاتل جيد للفيروسات الموجودة بالحلق، لذا يوصى بها الكثير من الأطباء.