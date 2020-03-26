النمسا: الحزمة الأولى من تعويضات «كورونا» تبدأ الأسبوع المقبل

أكد المستشار النمساوي سباستيان كورتس، أن الحزمة الأولى من التعويضات والمساعدات المالية للمضارين من أزمة فيروس كورونا سوف يبدأ توزيعها الأسبوع المقبل.وقال كورتس فى مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن الحزمة الأولى تستهدف مساعدة أصحاب الأعمال الحرة وأصحاب المشاريع الصغيرة، الذين تكبدوا خسائر فادحة من أزمة كورونا وسوف تكون بحد أقصى 6 آلاف يورو وستقدم الطلبات إلى غرفة التجارة اعتبارا من غد الجمعة.وذكر كورتس أن "الوضع خطير ولا يزال خطيرًا" وأن هناك دعما آخر سيوجه بالأساس إلى الأطباء وطواقم التمريض ورجال الشرطة وموظفي محال المواد الغذائية، مشيرا إلى أن ذلك يجيء فى إطار حزمة مساعدات بقيمة 38 مليار يورو وضعتها الحكومة واعتمدها البرلمان قبل أيام.ومن جانبه، قال فيرنر كوجلر نائب المستشار النمساوي، إنه سيتم تخصيص مزيج من القروض والمنح لتأمين السيولة في الشركات، لافتا إلى أن الحكومة تريد تسهيل "إعادة إعمار النظام الاقتصادي".