جنوب سيناء: تخفيض القيمة الإيجارية والانتفاع 50% لـ3 أشهر

قرر محافظ جنوب سيناء خالد فودة تخفيض القيمة الإيجارية وقيمة الانتفاع والاستغلال لكل من الشواطئ والتراخيص الإدارية والمشاتل، وجميع الإشغالات التي جرى التعاقد بشأنها من المحافظة على مستوى مدن المحافظة بنسبة 50% من القيمة المستحقة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من أبريل المقبل وحتى يونيو القادم، باستثناء ما جرى التعاقد عليه عن طريق المزايدة.يأتي ذلك في إطار التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين من تداعيات فيروس كورونا المستجد وما يتبع ذلك من إجراءات وآثار سلبية على مجال السياحة بشكل عام ومحافظة جنوب سيناء بشكل خاص، وفي إطار التوجيهات الصادرة بشأن رفع المعاناة عن المستثمرين والمواطنين.وأهاب المحافظ - في بيان اليوم الخميس - بملاك الفنادق و"البازارات" والمحلات والمراكز التجارية اتخاذ نفس النهج الذي تسلكه المحافظة بالتخفيف عن كاهل المستأجرين للوفاء بكافة التزاماتهم في تلك الظروف الراهنة.