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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسى يؤكد حرص مصر على دعم جهود مكافحة «كورونا» فى إفريقيا

الخميس 26/مارس/2020 - 05:06 م
السيسي
السيسي
ياسمين محمود
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شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في مؤتمر قمة مصغر عبر وسائل الاتصال جمع القادة الأفارقة أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي، وعلى رأسهم "الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى جانب السيد موسى، فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المؤتمر خُصص للتباحث بشأن تداعيات وباء كورونا المستجد علي الدول الإفريقية، ومناقشة سبل التعامل مع الأزمة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وذلك قبيل انعقاد قمة مجموعة العشرين، اليوم.

وقد تم التوافق ما بين الزعماء على إنشاء صندوق لتوفير الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة وباء كورونا في إفريقيا ومجابهة التبعات الاقتصادية المتوقعة علي الدول الإفريقية، وذلك على غرار الجهود الإفريقية السابقة لمكافحة انتشار وباء الإيبولا بعدد من الدول الإفريقية.

وفي هذا السياق، أكد السيد الرئيس حرص مصر على تقديم الدعم المالي المناسب لإنشاء الصندوق تعزيزًا للجهود الإفريقية المشتركة، وأيضًا تقديم دعم مالي للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض، والذي من المقرر أن تستضيف مصر المقر الإقليمي له.

كما تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، وبالتنسيق والتعاون بين جميع الدول الإفريقية، بحيث تكون مهمتها تبادل الخبرات والمعلومات في مجال مكافحة وباء كورونا، وكذا مخاطبة الرأي العام الإفريقي بالمستجدات والتطورات في هذا الشأن.

وتم التوافق كذلك حول أهمية التركيز خلال الفترة المقبلة على تعظيم الإنتاج المحلي للمواد والمحاليل والمطهرات الكيميائية في مختلف الدول الإفريقية، فضلاً عن صياغة حملات توعية للشعوب الإفريقية بشأن كيفية مكافحة فيروس كورونا وسبل الوقاية الفعالة، بما فيها تقليل الاختلاط والحركة والاهتمام بالسلوك الوقائي الشخصي اليومي.

وقد أكد الرؤساء الأفارقة أيضاً أهمية تعزيز الجهود والتنسيق في هذا الخصوص ما بين أجهزة الاتحاد الإفريقي ومختلف التجمعات الاقتصادية الإقليمية الإفريقية، وأن يتم تشكيل مجموعة عمل مكونة من وزراء النقل الأفارقة لتنسيق نقل المعدات الطبية وأدوات المكافحة، ولضمان سهولة وصولها وتداولها ما بين الدول الإفريقية.

وفي هذا الإطار؛ وفي ظل التداعيات الحتمية على اقتصاديات الدول الإفريقية بسبب أزمة كورونا، تقدم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمبادرة موجهة لدول مجموعة العشرين، لدراسة تخفيف أعباء الديون المستحقة على الدول الإفريقية، سواء بإعادة الجدولة أو التأجيل أو الإعفاء، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، كالبنك الإسلامي للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى جانب المانحين من الدول الصناعية الكبرى.

كما أكد السيد الرئيس، خلال القمة المصغرة، أن جهود مكافحة الإرهاب في القارة الإفريقية ستمثل عبئاً إضافياً خلال الفترة المقبلة في ظل مكافحة انتشار وباء كورونا في الدول الإفريقية، مما قد يؤثر سلباً على الجهود القارية في هذا الخصوص، ومن ثم يتعين توفير دعم دولي، خاصةً من قبل مجموعة العشرين، لمساندة دول الساحل الإفريقي وقوتها المعنية بمكافحة الإرهاب على وجه التحديد، وذلك للحيلولة دون تطور تهديد الإرهاب في تلك المنطقة والقارة بأكملها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الزعماء الأفارقة اتفقوا على أن يقوم الرئيس الجنوب إفريقي، "رامافوزا"، بنقل ما تقدم من قرارات إلى زعماء الدول الأعضاء بمجموعة العشرين خلال اجتماعها المرئي، عبر الفيديو كونفرانس، اليوم، على اعتبار جنوب إفريقيا إحدى الدول الأعضاء بالمجموعة، ولحث دول المجموعة على دعم دول القارة الإفريقية في إطار جهود وخطوات مكافحتها وباء كورونا المستجد، وبما يلبي احتياجاتها الفعلية في هذا الصدد، بما فيها ما يتعلق بتوفير المعدات والمستلزمات الطبية، وتبادل التجارب والخبرات الناجحة، لا سيما مع الصين.

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