الكويت: لا إعفاء لمخالفي الإقامة من الغرامات المقررة عليهم

كشف الوكيل المساعد لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية الكويتية اللواء طلال معرفي، عن تحصيل غرامات جميع المقيمين المخالفين في الكويت، سواء أصحاب الإقامات المنتهية أو كروت الزيارة، مشيرا إلى أنه لا عفو عن الغرامات المالية في حال مغادرتهم.وأكد اللواء معرفي - في تصريح صحفي اليوم الخميس - أنه لم يصدر حتى الآن، قرار وزاري بالعفو عن مخالفي قانون الإقامة أو كروت الزيارة، مشددا على أنه على جميع الوافدين الراغبين بالعودة إلى بلادهم، تسديد المبالغ المستحقة قبل التوجه إلى المطار؛ وذلك عبر موقع وزارة الداخلية أو في إدارة المنافذ بالمطار.