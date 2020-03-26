«ميناء دمياط»: العمل مستمر 24 ساعة طوال أيام الأسبوع

أكد اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن الميناء مستمر في اتخاذ جميع ما يلزم لحسن وانتظام سير العمل بالميناء على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، فى ضوء القرارات الصادرة من مجلس الوزراء فى ظل الظروف الطارئة التى تمر بها البلاد والتي تستدعي تضافر جهود جميع الجهات العاملة بالميناء، مع استمرار الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.وقال "عوض" إن ميناء دمياط مرفق حيوي واقتصادي هام يقوم بتصدير السلع الاستراتيجية ومنها زيت الطعام والأرز المعبأ للدول العربية (الجزائر - ليبيا – سوريا) بالإضافة إلى العديد من البضائع العامة الأخرى لدول العالم، وكذا تسهيل دخول البضائع الاستراتيجية الواردة مثل القمح والذرة وفول الصويا والسكر والأرز وغيرها من البضائع الهامة.