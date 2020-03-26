رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تموين الإسكندرية»: المنافذ تعمل بكامل طاقتها.. لا داعى للتدافع

الخميس 26/مارس/2020 - 05:00 م
تموين الإسكندرية»
تموين الإسكندرية»
هبه عويضه
طباعة
قال المحاسب محمد سعد الله أحمد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن جميع المخابز البلدية والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع "جمعيتي" والبدالين التموينيين على مستوى محافظة الإسكندرية تعمل بكامل طاقتها يوميًا، ولا داعي للتدافع والتكدس.

وأكد أن ما يشاع على بعض وسائل التواصل الاجتماعي من غلق للمخابز والمنافذ التموينية أثناء الجمعة والسبت، لا أساس له من الصحة.

وكان قد أعلن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، في بيان له، أمس الأربعاء، أنه تم التنسيق بين المديرية والشركة العامة لتجارة الجملة للعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يوما الجمعة والسبت، لتوريد السلع التموينية إلى البدالين التموينيين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع "جمعيتي"، لضمان توافر السلع التموينية للمواطنين.

موضوعات متعلقة

السيسى يؤكد حرص مصر على دعم جهود مكافحة «كورونا» فى إفريقيا

16 قتيلاً و15 مصاباً بكارثة «كمين الحظر» في الصف

الشهادة الإعدادية 2020 .. «التعليم» تصدر حزمة من القرارات غدًا

تفاصيل أول علاج معتمد لفيروس كورونا

الصور

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

image description

حظر الأربعاء: لا أحد يمر فى «وسط البلد»

الأكثر قراءة

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

أسواق الجملة «والبقالة».. الحكومة توضح 8 فئات مستثناة من حظر التجوال

مصادر تكشف عن قرارات وزير التعليم اليوم

الأقوى هذا العام.. الأرصاد: عاصفة وأمطار وسيول الخميس

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

أغرب دعوى قضائية في الوسط الفني.. شيرين قدمتها ضد منتج لسبب غريب

أسرار الرجل الغامض في حياة نبيلة عبيد.. أشجع من سوبر مان و«ريتشارد قلب الأسد»

نجم الساعة

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

الصحة

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

أهل مصر تحذر من الاستخدام الخاطئ للمطهرات وسوائل التعقيم فى مواجهة كورونا

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ "الدستور": ريجيم الكيتو والقراطاي لا يتناسبون مع المجتمع المصري

العيون الحمراء أحد أعراض كورونا

منوعات

أوغندا: السياسي والمغني الشهير «بوبي واين» يكافح كورونا بالغناء

يونيسيف: زيادة الدعم لـ145 دولة لإبقاء الأطفال في إطار التعليم

الكشف عن خطر صحي مرتبط بالتجمعات

دراسة: الأسنان تكشف تفاصيل خاصة عن حياتك

مقالات الرأي
ماجد حبته
الوقاية أخطر من الوباء.. أحيانًا!
جلال حمام
مِن رَحِم الأزَمَات تفيض الرَحَمات
صفوت البياضي
سباق فيروس كورونا وموقف العالم
حسين عثمان
تجليات على الحجار فى مواجهة «كورونا»
المزيد

الثقافة

دبلوماسي سعودي بالقاهرة: كلمة الملك رسمت طريق التعامل مع الأزمة

مد فترة التقديم لمسابقات «الأعلى للثقافة» حتى 30 أبريل

«الثقافة بين إيديك».. واسيني الأعرج يقرأ فصلًا من «ليليات رمادة»

«أهلا يا بكوات» وحفل لصابر الرباعي بقناة «الثقافة» الإلكترونية