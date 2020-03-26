«تموين الإسكندرية»: المنافذ تعمل بكامل طاقتها.. لا داعى للتدافع

قال المحاسب محمد سعد الله أحمد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن جميع المخابز البلدية والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع "جمعيتي" والبدالين التموينيين على مستوى محافظة الإسكندرية تعمل بكامل طاقتها يوميًا، ولا داعي للتدافع والتكدس.وأكد أن ما يشاع على بعض وسائل التواصل الاجتماعي من غلق للمخابز والمنافذ التموينية أثناء الجمعة والسبت، لا أساس له من الصحة.وكان قد أعلن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، في بيان له، أمس الأربعاء، أنه تم التنسيق بين المديرية والشركة العامة لتجارة الجملة للعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يوما الجمعة والسبت، لتوريد السلع التموينية إلى البدالين التموينيين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع "جمعيتي"، لضمان توافر السلع التموينية للمواطنين.