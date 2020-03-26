رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«حماة الوطن» يقود حملة لتطهير وتعقيم محافظة الدقهلية (صور)

الخميس 26/مارس/2020 - 04:54 م
حماة الوطن
حماة الوطن
محمد الشريف
طباعة
قاد المهندس طارق عبده، أمين حزب حماة الوطن بالدقهلية، حملة تطهير وتعقيم عدد من المدن والقرى والمراكز والمنشآت الحكومية بالمحافظة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد عبده، في بيان له، أنه إيمانا منه بالدور الوطنى للأحزاب وكونها جزء لا يتجزأ من النسيج الوطنى المصرى والذى لابد أن يتكاتف الجميع لمؤازرة وطننا فى ظل الأزمة الراهنة والتى تكمن فى التصدى للفيروس المستجد المعروف باسم " كوفيد -١٩ " أو "كورونا" تم انطلاق حملة حزب حماة الوطن للتطهير والتوعية فى العديد من أنحاء مدينة المنصورة، ولعل أبرزها تطهير مؤسسة تربية البنات، وكذلك تطهير مؤسسة تربية البنين الإسلامية؛ كما تم تطهير بعض المؤسسات الحكومية وفى مقدمتها مبنى الإدارة العامة للمرور بالدقهلية، بالتعاون مع العميد ممدوح الحصى، مدير الإدارة العامة للمرور بالدقهلية الذى عزز من دور حزب حماة الوطن الفعال فى مواجهة تلك الأزمة.

وأضاف أمين حزب حماة الوطن بالدقهلية، أن حملة التعقيم والتطهير تأتى فى إطار السياسة التى ينتهجها الحزب لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدولة المصرية فى إطار خطتها للتصدى للفيروس، وحرصًا على صحة وسلامة جميع المواطنين بمحافظة الدقهلية، موضحا أنه تم إعداد فرق عمل مجهزة بمعدات تطهير بمساعدة بعض الشباب المتطوع لتطهير وتعقيم عدد من المدن والقري والمراكز، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التى وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والسيطرة عليه، بعد انتشاره فى أغلب دول العالم.

وفي نفس السياق قام أفراد الحملة من أعضاء الحزب بأمانة الدقهلية بتوزيع العديد من عبوات المطهرات ومنشورات التوعية على المارة والموظفين.
حماة الوطن
«حماة الوطن» يقود حملة لتطهير وتعقيم محافظة الدقهلية (صور)
«حماة الوطن» يقود حملة لتطهير وتعقيم محافظة الدقهلية (صور)
حماة الوطن
«حماة الوطن» يقود حملة لتطهير وتعقيم محافظة الدقهلية (صور)
«حماة الوطن» يقود حملة لتطهير وتعقيم محافظة الدقهلية (صور)

موضوعات متعلقة

مصرع 10 أشخاص في حادث مروع بأحد كمائن الحظر

الأقوى هذا العام.. الأرصاد: عاصفة وأمطار وسيول الخميس

الطب البيطرى يؤكد أقوال الصينين «آكلى الثعابين» بأنها أعضاء ذكرية

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

الصور

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

image description

حظر الأربعاء: لا أحد يمر فى «وسط البلد»

الأكثر قراءة

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

أسواق الجملة «والبقالة».. الحكومة توضح 8 فئات مستثناة من حظر التجوال

مصادر تكشف عن قرارات وزير التعليم اليوم

الأقوى هذا العام.. الأرصاد: عاصفة وأمطار وسيول الخميس

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

أغرب دعوى قضائية في الوسط الفني.. شيرين قدمتها ضد منتج لسبب غريب

أسرار الرجل الغامض في حياة نبيلة عبيد.. أشجع من سوبر مان و«ريتشارد قلب الأسد»

نجم الساعة

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

الصحة

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

أهل مصر تحذر من الاستخدام الخاطئ للمطهرات وسوائل التعقيم فى مواجهة كورونا

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ "الدستور": ريجيم الكيتو والقراطاي لا يتناسبون مع المجتمع المصري

العيون الحمراء أحد أعراض كورونا

منوعات

أوغندا: السياسي والمغني الشهير «بوبي واين» يكافح كورونا بالغناء

يونيسيف: زيادة الدعم لـ145 دولة لإبقاء الأطفال في إطار التعليم

الكشف عن خطر صحي مرتبط بالتجمعات

دراسة: الأسنان تكشف تفاصيل خاصة عن حياتك

مقالات الرأي
ماجد حبته
الوقاية أخطر من الوباء.. أحيانًا!
جلال حمام
مِن رَحِم الأزَمَات تفيض الرَحَمات
صفوت البياضي
سباق فيروس كورونا وموقف العالم
حسين عثمان
تجليات على الحجار فى مواجهة «كورونا»
المزيد

الثقافة

دبلوماسي سعودي بالقاهرة: كلمة الملك رسمت طريق التعامل مع الأزمة

مد فترة التقديم لمسابقات «الأعلى للثقافة» حتى 30 أبريل

«الثقافة بين إيديك».. واسيني الأعرج يقرأ فصلًا من «ليليات رمادة»

«أهلا يا بكوات» وحفل لصابر الرباعي بقناة «الثقافة» الإلكترونية