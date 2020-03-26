«حماة الوطن» يقود حملة لتطهير وتعقيم محافظة الدقهلية (صور)

قاد المهندس طارق عبده، أمين حزب حماة الوطن بالدقهلية، حملة تطهير وتعقيم عدد من المدن والقرى والمراكز والمنشآت الحكومية بالمحافظة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأكد عبده، في بيان له، أنه إيمانا منه بالدور الوطنى للأحزاب وكونها جزء لا يتجزأ من النسيج الوطنى المصرى والذى لابد أن يتكاتف الجميع لمؤازرة وطننا فى ظل الأزمة الراهنة والتى تكمن فى التصدى للفيروس المستجد المعروف باسم " كوفيد -١٩ " أو "كورونا" تم انطلاق حملة حزب حماة الوطن للتطهير والتوعية فى العديد من أنحاء مدينة المنصورة، ولعل أبرزها تطهير مؤسسة تربية البنات، وكذلك تطهير مؤسسة تربية البنين الإسلامية؛ كما تم تطهير بعض المؤسسات الحكومية وفى مقدمتها مبنى الإدارة العامة للمرور بالدقهلية، بالتعاون مع العميد ممدوح الحصى، مدير الإدارة العامة للمرور بالدقهلية الذى عزز من دور حزب حماة الوطن الفعال فى مواجهة تلك الأزمة.وأضاف أمين حزب حماة الوطن بالدقهلية، أن حملة التعقيم والتطهير تأتى فى إطار السياسة التى ينتهجها الحزب لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدولة المصرية فى إطار خطتها للتصدى للفيروس، وحرصًا على صحة وسلامة جميع المواطنين بمحافظة الدقهلية، موضحا أنه تم إعداد فرق عمل مجهزة بمعدات تطهير بمساعدة بعض الشباب المتطوع لتطهير وتعقيم عدد من المدن والقري والمراكز، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التى وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والسيطرة عليه، بعد انتشاره فى أغلب دول العالم.وفي نفس السياق قام أفراد الحملة من أعضاء الحزب بأمانة الدقهلية بتوزيع العديد من عبوات المطهرات ومنشورات التوعية على المارة والموظفين.