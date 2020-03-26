عمان تدعو مواطنيها في لندن لسرعة إنهاء إجراءات العودة

دعت سفارة سلطنة عمان في لندن جميع المواطنين العمانيين المتواجدين في بريطانيا، إلى سرعة إنهاء إجراءات العودة إلى السلطنة قبل تاريخ 29 مارس الجاري.وذكرت السفارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - اليوم الخميس - أنه في حال عدم تمكن المواطنين من إجراءات العودة في ذلك التاريخ أو وجود صعوبات أو رغبتهم في البقاء في بريطانيا حتى انحسار وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" فينبغي عليهم المبادرة بالتسجيل عبر الرابط المتاح حتى تتمكن سفارة السلطنة في لندن من تقديم المساعدة لهم.وأوضحت السفارة، أن الملحقية سوف تقوم بتوفير تذاكر سفر للطلبة لإنهاء إجراءات العودة إلى السلطنة قبل تاريخ 29 مارس على رحلات مانشستر ورحلة من مطار لندن هيثرو بتاريخ 27 و28 مارس، على أن يتم التواصل مع السفارة حتى تتمكن الملحقية التنسيق مع الطيران العماني لتأمين رحلة العودة إلى السلطنة.