ارتفاع إصابات كورونا فى تونس إلى 200

أعلن رئيس الوزراء التونسي، إلياس الفخفاخ، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 200 حالة إصابة مؤكدة، مطالبا بالالتزام بالحجر الصحي وحظر التجوال للحد من تفشي الوباء.وقال الفخفاخ، في كلمة له أمام البرلمان، اليوم الخميس، إن آخر الإحصاءات لديه حتى الآن هي نحو 200 حالة إصابة و5 حالات وفاة، مؤكدا أن الدولة تعمل بكل ما يمكن من مجهودات للحد من انتشار الفيروس عبر الاستباق بالنظر إلى وضع البنية التحتية الصحية المتردية.وكان وزير الصحة التونسي، الدكتور عبداللطيف المكي، قد أعلن، أمس الأربعاء، عن تسجيل 59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 173 حالة إصابة، محذرا من بداية انتشار "العدوى الأفقية" في تونس، بسبب عدم الالتزام بالحجر الصحي الشامل المفروض على البلاد.