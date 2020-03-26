عزل رئيس وزراء كوسوفو بسبب طريقة تعامله مع تفشي كورونا

صوت المشرعون في كوسوفو على عزل رئيس الوزراء ألبين كورتي، لتصبح حكومته أول حكومة أوروبية تسقط بسبب الطريقة التي تعاملت بها مع تفشي فيروس فيروس كورونا المستجد.وذكرت قنوات روسيا لإخبارية أن مذكرة حجب الثقة التي صوت عليها البرلمان لحجب الثقة عن الحكومة حصلت على 82 صوتا في البرلمان المؤلف من 120 نائبا، مقابل 32 نائبا صوتوا ضدها في حين امتنع نائب واحد عن التصويت.وانهارت الحكومة، بعد أشهر فقط من توليها السلطة، وقد دعا شريك في الائتلاف الحاكم إلى التصويت بعد أن انتقد الإجراءات المتخذة للحد من العدوىوأمر رئيس الوزراء بحظر التجول وحظر التجمعات العامة يوم الاثنين الماضي لوقف انتشار الفيروس، متحديا الرئيس هاشم تاتشي الذي أراد إعلان حالة الطوارئ الوطنية.