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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تشيد بجهود القطاع الطبي والصحي في مواجهة «كورونا»

الخميس 26/مارس/2020 - 03:56 م
كورونا
كورونا
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أشاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، بجهود أسرة القطاع الطبي والصحي في البلاد في مواجهة أزمة فيروس "كورونا" الذي يجتاح العالم حاليا.

وأعرب تبون في رسالة بعثها اليوم إلى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، عن فخره واعتزازه بالجهود التي يبذلونها في مواجهة وباء "كورونا".

وقال تبون - بحسب بيان للرئاسة الجزائرية - "إن بلادنا تواجه محنة وباء جديد على البشرية بهويته المجهولة وسرعة انتشاره، حتى أنه حير منظمة الصحة العالمية وأربك القدرات العلمية والتكنولوجية لأكثر الدول تقدما في العالم التي تقف عاجزة عن الحد من تفشي وباء لم يعد أي جزء من الكرة الأرضية في مأمن من شره".

وأضاف أن "ما يجري اليوم تحت أعيننا ينبئ بنهاية مرحلة حضارية في حياة الإنسان سوف تنبثق عنها بكل تأكيد مرحلة جديدة تشهد وضعا جيوسياسيا يختلف جذريا عما كان عليه العالم قبل ظهور وباء كورونا، وإذا كنا نحن بإيماننا وديننا الحنيف نرى في أمر الله كله خيرا، مصداقا لقوله تعالى "وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم" فإننا أمام هذا البلاء نزداد اليوم إيمانا بقوة الإرادة الإلهية على قلب العالم في لمح البصر.

وخاطب تبون أسرة القطاع الطبي والصحي بالجزائر قائلا "أنني أتابع بفخر واعتزاز جهودكم الخيرة في مواجهة محنة الوباء، وأصارحكم القول أنني أحيانا أشعر بالخجل أمام عدم استطاعتي التواجد معكم شخصيا في الميدان".

وقال "إنكم في الميدان بل إنكم في ميدان الشرف مجاهدون من أجل إنقاذ حياة المواطنين، وإنكم مصدر فخر لنا جميعا لأنكم تقفون أحيانا بوسائل غير كافية ولكن في الصف الأمامي تخوضون حربا ضروسا بإرادة حديدية لا حدود لها في مواجهة وباء فتاك، وأدعوكم إلى مضاعفة الجهد والإبقاء على جاهزية قطاع الصحة عالية، وثقوا أن الشعب الجزائري يثق في قدراتكم ويسندكم وأنني بجانبكم في كل لحظة".

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