تموين البحر الأحمر: تجهيز الخبز مبكرًا للمواطنين لمنع التزاحم

أصدر المهندس ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، اليوم الخميس، تعليمات إلى جميع الإدارات التموينية بمختلف مدن المحافظة، بإنتاج الخبز في وقت مبكر وتجهيزه للبيع للمواطنين منعا للتزاحم أمام المخابز.وأكد وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، في بيان له، أن المخابز تعمل طوال أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت، مشيرًا إلى أن لجان التفتيش ستمر على المخابز خلال أوقات العمل الرسمية ومتابعة الجودة والخدمات المقدمة للمواطنين.وتابع وكيل وزارة التموين أن حملات الرقابة علي الاسواق مستمرة طوال أيام الاسبوع وعلى الأسواق والمتاجر، مؤكدًا أنه لا يوجد نقص في أي سلع غذائية.