محلل سياسي: الاتحاد الأوروبي رفض مساعدة إيطاليا في محاربة «كورونا»

قال وائل عبد القادر، المحلل السياسي، إن إيطاليا من اسوأ الدول من بعد الصين في انتشار فيروس كورونا، ومن المتوقع خلال أسبوع أن تصبح الأعداد أكبر من الصين لتتخطى حاجز الـ ٨١ ألف مصاب.وأضاف عبد القادر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه على الرغم أن عدد الإصابات اليومية يقل بنسبة ٢٠٠ شخص إلا أن نسبة الوفاة مازالت عالية بين المصابين وذلك بسبب قلة أجهزة التنفس والرعاية داخل المستشفيات لكثرة عدد المصابين.وأوضح المحلل السياسي، أن إيطاليا طلبت مساعدات من كل دول العالم، إلا أن الاتحاد الأوروبي رفض مساعدتها ولن تصل مساعدات إلا من الصين وكوبا وروسيا ومصر.