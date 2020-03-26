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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المؤسسات المالية اللبنانية تسعى للغلق بسبب كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 03:43 م
وزير المالية اللبناني
وزير المالية اللبناني غازي وزني
هبه محمد
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طالب وزير المالية اللبناني غازي وزني، اليوم الخميس، من جميع المؤسسات المالية الإغلاق حتى إشعار آخر لمكافحة فيرس كورونا المستجد.

وقال وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتى، إنه أجرى اتصالات مع السفراء وممثلي المنظمات الدولية المعتمدين في لبنان، لحثهم على تقديم المساعدة لبلاده، مشددًا على أنه في حاجة إلى مساعدات اقتصادية واجتماعية عاجلة، لا سيما في ضوء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار وزير الخارجية اللبناني، في حديث مع تليفزيون لبنان، إلى أن عددًا من الدول استجاب إلى نداءات المساعدة، من بينها فرنسا وبريطانيا والصين، مؤكدًا أن بلاده تعول على الدول الصديقة والمنظمات الدولية والأمم المتحدة لتقديم المساعدة.

وشدد على أن الحكومة اللبنانية تعمل كفريق واحد بالتضامن والتكامل على أكثر من جبهة، وأن سفراء الدول الأجنبية أثنوا على الإجراءات الاحترازية التي اتخذها لبنان في التعامل مع فيروس كورونا.

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