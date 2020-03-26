2666 مصابًا بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل ثلاث حالات وفاة و171 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتصل الحصيلة الجديدة إلى 8 وفيات و2666 إصابة.وأوضحت الصحة الإسرائيلية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الخميس - أن حالة 2483 من مجمل الإصابات طفيفة، و68 متوسطة و39 خطيرة، بينما تماثل 68 مصابا للشفاء، مشيرة إلى أن 432 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات فيما يخضع 1261 مصابا للعلاج المنزلي وتم توزيع 325 مصابا على الفنادق التي أُعدت لاستقبال مصابي كورونا.كما توفيت بعد ظهر اليوم، مسنة تبلغ من العمل 91 عاما كانت تخضع للعلاج في قسم العناية المركزة في مستشفى فولفسون في حولون.