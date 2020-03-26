تسجيل أول وفاة بكورونا في أوتاوا

سجلت العاصمة الكندية، أوتاوا، اليوم الخميس الوفاة الأولى المرتبطة بفيروس كورونا المستجد لرجل تسعيني.وقال مسؤولو الصحة العامة في المدينة إن المسن توفي بعد دخوله مستشفى أوتاوا بخمسة أيام بعد إصابته بالحمى، مشيرين إلى أن الرجل أصيب بحمى في 15 مارس، ودخل المستشفى في 20 مارس، فيما لم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى عن الرجل.وقالت الدكتورة فيرا إيتش، المسؤولة الطبية للصحة العامة في أوتاوا، في بيان: "نقدم خالص تعازينا لعائلة وأصدقاء الشخص الذي توفي اليوم، أطلب من الجميع مرة أخرى بذل كل جهد ممكن واغتنام كل فرصة لممارسة التباعد الاجتماعي، يرجى البقاء في المنزل".وتحقق هيئة أوتاوا للصحة العامة في 43 حالة مؤكدة أو غير محددة لفيروس "كوفيد-19" في المدينة، كما أبلغت وزارة الصحة عن 27 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.