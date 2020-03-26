84 مصابًا بفيروس كورونا في فلسطين

ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن العدد الكلي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغ 84 حالة حتى الآن، بينها 9 حالات في المحافظات الجنوبية.وأضافت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الخميس - أنه تم تسجيل 17 حالة شفاء لمصابين بالفيروس، ووفاة حالة واحدة في بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة، موضحة أن عدد المصابين الحاليين بلغ 66 حالة، مشيرة إلى أنه تم إجراء 4890 فحصًا مخبريًا لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس في مختبرات وزارة الصحة، من المحافظات الشمالية والجنوبية، وكانت جميعها سلبية باستثناء الحالات الـ84 المذكورة.وأشار البيان إلى أن الحجر الصحي يطبق على جميع المواطنين والزائرين القادمين إلى فلسطين لمدة 14 يوما، من تاريخ دخولهم إليها.