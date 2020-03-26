تحريات المباحث في اتهام سائق بسرقة شاشتي عرض وحذاء حريمي

تسلمت نيابة الأزبكية، اليوم الخميس، تحريات المباحث حول واقعة قيام سائق تاكسي، بسرقة شاشتي عرض وملابس من مواطن في الأزبكية.وجاء في التحريات أن المجني عليه "مجدي. م"، 60 سنة، أقر أنه استقل سيارة "تاكسي" من شارع عبدالعزيز دائرة قسم شرطة الموسكى متوجهًا إلى منطقة المهندسين، وحال نزوله من السيارة أمام سنترال رمسيس تاركًا متعلقاته بداخلها لشراء بعض المستلزمات فوجئ بانصراف قائد السيارة.وأضافت التحريات أن المجني عليه أدلى بالمسروقات، وهي عبارة عن شاشتين، وكاميرا، وكمية من الملابس، وحذاء حريمي، واتهم سائق التاكسي بالسرقة، وتم إلقاء القبض على المتهم عقب فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة.