تعافي 14 حالة جديدة من «كورونا» في البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم، تعافي 14 حالة إضافية من فيروس كورونا وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 204 حالات.وأكدت الصحة البحرينية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حسبما ذكرت قناة العربية الإخبارية، خروج 7 حالات إضافية من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم، وإجراء كافة الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الفيروس، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للذين خرجوا من الحجر الصحي الاحترازي بلغ 412 شخصًا حتى اليوم.