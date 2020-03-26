مد أجل الحكم على حداد أشعل النار في منزل أهل زوجته

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس مد أجل الحكم على حداد أشعل النيران في بيت أهل زوجته، وقتل وأصاب 9 أشخاص بينهم أطفال بالمعادي، وذلك لجلسة 30 أبريل.كشف قرار الإحالة قيام المتهم "ر.ق"، حداد بقتل المجني عليهم محمد أنور، سيدة عبد الله، الطفل عمر محمد، هدى محمد، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهم، وأعد مادة معجلة على الاشتعال بمحل الحريق.أضاف قرار الإحالة شروع المتهم في قتل سهير محمد، سحر محمد، والطفل علي محمد، الطفلة نجاة محمد، محمد بلال عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتلهم وأعد لهذا الغرض مادة معجلة على الاشتعال.