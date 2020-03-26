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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سوهاج: منع الأسواق واستمرار حملات التطهير

الخميس 26/مارس/2020 - 03:27 م
منع الأسواق
منع الأسواق
مصطفى علم الدين
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أعلنت محافظة سوهاج منع الأسواق العامة والعشوائية بمختلف مراكز المحافظة من خلال حملات مكبرة شنتها مراكز " طهطا، والمنشاة، وأخميم، وحي الكوثر"، وغلق جميع المحال والمقاهي في المواعيد المحددة، واستمرار عمليات التطهير، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن الالتزام بالإجراءات والقرارات الخاصة بالحظر للوقاية من فيروس كورونا.

وقال علي محمد رفاعي رئيس مركز ومدينة طهطا، إن المركز يتابع تنفيذ الإجراءات الخاصة بمنع الأسواق العشوائية بمدينة طهطا وساحل طهطا، حيث تبين التزام المواطنين بالقرارات والتعليمات، حيث تم الإعلان عنها عبر الإذاعة المحلية للوحدة والوحدات القروية، ومن خلال مكبرات الصوت المتنقلة وبصفة مستمرة، لافتا إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم بكافة المصالح الحكومية والخدمية بمركز ومدينة طهطا.

وفي مركز ومدينة المنشاة قال شريف السيد رئيس المركز، إنه بالمتابعة والمرور على جميع شوارع المدينة وقراها، تم التأكد من التزام المواطنين بالتعليمات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وأخذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمركز.

وأوضح حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، أنه تم المرور على المحال والمقاهي بقرية الحواويش، والتنبيه على أصحاب المحال بالالتزام بالتعليمات، والغلق الإداري والتشميع في حالة عدم الالتزام وتم رفع الباعة الجائلين، مشيرا إلى استمرار أعمال التطهير بقرى المركز، وذلك من خلال المشاركة المجتمعية من الأهالي، حيث تم تطهير ورش الشوارع والميادين العامة بمواد التعقيم والتطهير شملت مقر الوحدة المحلية، والمدارس، والمساجد، بناحية عرب مهدي وشادر الديابات والوحدة الصحية بقرية السلامونى وشملت ايضا الشوارع الرئيسية وذلك حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم، مشيرا إلى تنفيذ حملة مكبرة أسفرت عن غلق إداري وتشميع عدد 2محل تجارى للمخالفة.

وفي حي الكوثر، قال أحمد الشطوري رئيس الحي، إنه تم تعقيم وتطهير جميع المنشآت الخدمية حرصا على صحة وسلامة المواطنين، شملت الأعمال تعقيم وتطهير مبنى رئاسة الحى، والمركز التكنولوجي لمواجهة فيروس كورونا، وجارى تعقيم وتطهير جميع المنشآت الخدمية والتعليمية بحي الكوثر.

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