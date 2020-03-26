إعفاء طلاب المدن الجامعية من دفع المصروفات في الأقصر

ترأس الدكتور بدوي شحات بدوي، رئيس جامعة الأقصر، مجلس الجامعة العاشر الذي عُقد اليوم الخميس، بحضور أعضاء مجلس الجامعة؛ وذلك لدراسة الأوضاع في ظل تعليق الدراسة ضمن خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.واتخذ المجلس عدة قرارات، منها الموافقة على إعفاء طلاب المدن الجامعية من المصروفات المستحقة خلال فترة تعليق الدراسة.أما بالنسبة للطلاب الذين سددوا شهر مارس كاملًا يجري خصم المُدة المدفوعة خلال فترة التوقف من الشهر التالي، وتحصيل الأسبوع الأول والثاني من الطلاب الذين لم يتثنى لهم تسديد الرسوم عن شهر مارس.