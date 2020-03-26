استمرار تعقيم المدارس والحملات الطبية في سيوة (صور)

قام مجلس مدينة سيوة برئاسة اللواء وفائى الحصيوى برش وتطهير مدرسة الأمل الإبتدائية، والأمل الإعدادية، ومدرسة سيوة الثانوية الصناعية، ومدرسة سيوة الثانوية، ومحطة معالجة المياه لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيوة، وتعقيم السيارات المتنقلة التابعة للإدارة الصحية.وأوضح رئيس مجلس ومدينة سيوة -في بيان له اليوم- أنه تم تكثيف حملات التوعية بفيروس كورونا التي توضح التعريف بالفيروس وأعراض الإصابة وكيفية الوقاية منه وذلك بالتنسيق بين رئاسة مركز ومدينة سيوة والإدارة الصحية والطب الوقائي بسيوة باستخدام سيارات وعمال مجلس مدينة سيوة وجاري استكمال باقي المباني والمنشآت العامة والحكومية والإدارات الأخرى.وأضاف أنه تم رش وتطهير 14 مبني بقرية الجارة بالإضافة إلى حملة طبية من الإدارة الصحية بسيوة تخصصات "أسنان، باطنة، تطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية" وتطهير المساجد، ومنازل الأهالي ووصل عدد المنازل 23 منزلًا.