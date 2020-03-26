«صان مصر» أول شركة بترول تعوض العمالة غير المنتظمة ماديًا

أصدرت شركة مصر للصيانة (EMC صان مصر)، إحدى شركات وزارة البترول، منشورًا خاصة للعمالة غير المنتظمة بجميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية كمبادرة منها لحماية حقوقهم وطمأنتهم للاستمرار فى العمل فى ظل الظروف التى تشهدها البلاد من تداعيات انتشار فيروس كورونا.وقال المنشور الصادر عن الشركة: " فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وما ترتب على ذلك من تخفيض أعداد العاملين بكل فروع ومواقع العمل تنفيذًا للتعليمات الصادرة فى هذا الصدد، وذلك حماية لهم من أى تداعيات محتملة للفيروس".وأوضح المنشور، أنه فى إطار تعليمات رئيس الجمهورية والتوجيهات الصادرة من الدولة والتزامًا من إدارة الشركة برئاسة المهندس محمد شيمي تجاه أبنائها من العمالة غير المنتظمة ممن شملهم قرار تخفيض العمالة، لذلك يرجى التأكيد أن إدارة الشركة ستأخذ بعين الاعتبار الأضرار الناجمة عن ذلك ومراعاة تعويض تلك العمالة ماديًا.ويأتى ذلك انطلاقًا من دور الشركة فى توفير السلامة والأمان لأبنائها من العاملين، حفظ الله مصر والمصريين جميعًا.